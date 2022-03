La fuerte discusión entre Isabella y Ramiro Meneses en MasterChef Celebrity

Los participantes Isabella Santiago y Ramiro Meneses protagonizaron una fuerte discusión en medio de un reto en MasterChef Celebrity en equipo.

En medio de la preparación, el chef Jorge Raush se acerca donde Ramiro para guiarlo e Isabella le asegura al actor que cada palabra que dice el jurado ella se lo había mencionado anteriormente.

“¿Si yo soy la líder por qué no me escuchas? Lo que te dije Ramiro”, expresó Isa.

Molesto Ramiro aseguró que ella no le había hecho mención de lo que le estaba explicando Raush.

“Tiene cara, tiene que tener uno mucho morro en la vida pa’ transformar las cosas a favor, menos mal están las cámaras”, dijo.

“Lo que te estoy diciendo Ramiro”, le expresó Isa, mientras le chef le hablaba y él ante su insistencia le respondió diciendo: “No, no me estás diciendo porque no me has dejado trabajar”.

Ramiro reiteró que ella poco antes había dicho todo lo contrario y pasaron las imágenes de la indicación que le había dado antes de la llegada de Raush.

Luego de que Ramiro le mencionó a él conocía lo que estaba preparando ella se molestó y se retiró.

“Es la capitana, yo hago caso, pero no soy tolerante, para nada. Yo digo las cosas de frente”, mencionó Ramiro.

Además, confesó que ahora comprende cuál fue el altercado que tuvo en capítulos anteriores con el actor Jair, con quien también protagonizó una discusión.

“Ahora entiendo el tema con Jair. Ella le sube la temperatura al horno, se les queman las almojábanas y le echa la culpa a Jair, ¿quién la mandó a subirle?, ¿por qué no confía en el trabajo del otro?”, comentó.

