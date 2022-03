Isabella discute con Jair en MasterChef Celebrity tras quemarse su plato

Los actores Isabella y Jair fueron una de las parejas que unieron su talento en la cocina para luchar en un reto de salvación en MasterChef Celebrity y despojarse del delantal negro; sin embargo, no todo resultó como esperaban.

Ambos debían preparan un refrigerio a sus compañeros del balcón con almojábanas y aunque todo aparentaba que iba muy bien, sus amasijos terminaron quemándose.

El actor debía estar pendiente de las almojábanas en el horno y cuando decidió sacarlas se había pasado del tiempo.

“No están mal”, le indicó Jair y agregó: “Isa estaba ahí tratando de…”, para luego ser interrumpido por ella.

“Nos descuidamos”, le mencionó Jair y ella molesta le expresó que fue él el responsable.

Tras su reacción, varios compañeros mencionaron lo asombrados que estaban, en especial Tatán Mejía, quien confesó haberse sentido incómodo con la situación.

“Es un equipo ¿verdad? Yo te dije, ¿cómo que me dijo? A caso vos sos mi jefa, no te entiendo, no somos pues igual. Soluciona, pero alegándole al parcero no se van a arreglar”, indicó el motocrosista.