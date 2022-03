El equipo verde se vio alcanzado de tiempo en reto en MasterChef Celebrity

En un reto de equipo en MasterChef Celebrity el equipo verde liderado por la actriz María Teresa se vio alcanzado de tiempo para entregar sus domicilios.

Todos los equipos comenzaron a empacar sus respectivas preparaciones en los últimos minutos que tenían a su favor, para que todos los quedara impecable para la entrega.

Sin embargo, el equipo verde no logró organizarse bien y el tiempo les jugó una mala pasada, además de que en medio de la preparación decidieran cambiar el menú.

“Sería un milagro de Dios que nos ganemos ese reto, no creo que nos lo ganemos. Noto que muchos compañeros lo dejan para el final y eso es un error muy grave porque te queda feo, si algo no funciona ya no podemos solucionar y porque te agarra el tiempo”, señaló la actriz Cristina Campuzano.