El equipo rojo se lleva el triunfo en reto en MasterChef Celebrity

Luego de un reto en equipos en MasterChef Celebrity de domicilios el equipo rojo, liderado por el actor Carlos Báez fue el gran ganador.

Carolina Gómez y varios de sus compañeros se mostraron muy felices por el triunfo.

Por su parte, la actriz Cristina Campuzano, que estaba en el equipo verde, se mostró muy feliz por ellos.

Por su parte, el actor Ramiro Meneses no tardó en hacer referencia que su derrota pudo haberse tratado por una estrategia de la actriz Isabella Santiago, quien lideró su equipo y tenía pin de inmunidad.

“No quiero echarle toda la culpa a Isa, pero hay un capitán y ese capitán nos confundió a todos y nos hizo un daño irreparable (…) Yo no sé si es por estrategia, me voy con los que no tienen delantal y me los decapito a todos de una para que se vayan a allá, muy interesante”, expresó.