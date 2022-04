“No me hables”: continúan los roces entre Pamela Ospina y Tostao en MasterChef

En el reto grupal que se llevó a cabo este jueves en MasterChef Celebrity, se evidenciarons a ver algunos roces que hubo entre Tostao y Pamela Ospina luego de que el cantante realizara un comentario en forma de chiste que indispuso a la comediante y más adelante los enfrentamientos continuaron cuando ambos participantes tuvieron diferencias a la hora de planear el plato, sin embargo, al equipo le fue muy bien y finalmente Tostao, Pamela Ospina, Isabella Santiago t Estiwar G. ganaron el reto.

Sin embargo, este viernes, antes del reto de salvación, los integrantes del jurado dieron sus retroalimentaciones, así que el chef Nicolás de Zubiría le preguntó a Tostado, que era el capitán del equipo, cuál había sido la clave la victoria y él respondió o qué fue gracias a la escogencia de la proteína, sin embargo, más adelante el chef les dijo que llegaron 14 platos completos y que el número 15 casi no llega y le pregunto por persona que le dio el toque final para que el plato pudiera completarse.

Y antes de que Tostao pudiera responder, Pamela comenzó a explicar que no había pollo para el plato número quince, así que ella improvisó y rápidamente armó la porción del plato con partes de pollo que habían sobrado.

El comentario provocó algunas risas y sorprendió a Tostao que no sabía lo que había pasado y luego Zubiría destacó la acción de Pamela ya que logró solucionar y les funcionó al equipo para poder presentar los platos completos y finalmente ganar.

Parece que la situación iba a quedar ahí, pero cuando el equipo morado y los portadores de los pines de inmunidad subieron al balcón, el ambiente nuevamente se puso tenso, cuando Pamela le dijo a Isabella que no debió haberse reído cuando ella estaba dando la explicación estaba explicando lo que había sucedido con el pollo mientras que Isabella decía que ella no se estaba riendo.

“Si algo hice fue eso, partí cosas y puse ese último pollo, decía mientras la comediante se defendía, en es instante Tostao aprovecho para manifestarle lo incómodo que se sintió cuando ella lo interrumpió en la explicación, asegurando que eso no estuvo bien.

“Mira, pero le están preguntando algo al capitán y tú sales a responder, eso no estuvo bien, también” y luego recordó que durante todo el reto ella estuvo en desacuerdo con la preparación del plato y Pamela nuevamente de defendió, el cantante intentó volver a hablar con ella, pero de inmediato Pamela le pidió qué no le hablara más.

“No me hablés, no me hablés, no me hablés, no me hablés”, dijo Pamela mientras ponía la mano para evitar que él siguiera hablando.

