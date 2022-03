Ahora podrás disfrutar MasterChef Celebrity también los fines de semana

Porque nuestros fieles televidentes lo pidieron, a partir de este fin de semana habrá más, mucho más de lo que les gusta porque MasterChef Celebrity 2022 aparte de alegrar las noches de Nuestra Tele, también llegará a los fines de semana con más diversión, más recetas, más deliberaciones de los jurados, más inspiradores comentarios de Claudia Bahamón y sobre todo más sabor.

Carolina Gómez, Aida Bossa, Ramiro Meneses, Isabella Santiago, Carlos Báez, Aída Morales, Cristina Campuzano, María Teresa Barreto, Aco Pérez, Manuela González, Tostao, Corozo, Natalia Ramírez, Chicho Arias, Pamela Ospina, Estiwar G y Tatán Mejía, nos continuarán deleitando con todo el sabor que ponen en sus platos y también con sus creativas ocurrencias y composiciones musicales que alegran cada capítulo, sin importar si es un reto de eliminación.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier cada vez están más estrictos con las preparaciones que realizan las celebridades y no dejarán pasar ningún detalle, por fortuna Claudia Bahamón seguirá no solamente poniendo la cuota dulce al programa sino divirtiéndose con los comentarios de los chef y cocineros y algunas de sus propias intervenciones, aunque no siempre traerá buenas noticias para los participantes.

Desde este fin de semana podrás disfrutar la combinación perfecta: MasterChef Celebrity 2022 de lunes a domingo a las 8:00 de la noche y Factor X 2022 los sábados y domingos después de MasterChef Celebrity solo por el Canal RCN, Nada nos detiene.

