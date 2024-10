MasterChef: la inesperada oportunidad que podría salvar a las celebridades

Durante el capítulo de este martes 22 de octubre el jurado de MasterChef Celebrity conformado por Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiría dieron a conocer a las celebridades en riesgo que, pese a que habían anunciado en el reto anterior que irían directo a reto de eliminación, no sería así.

Pues en esta ocasión, según palabras de Rausch, habían decidido que les daría una última oportunidad para que uno de ellos se pudiera salvar de ir a reto de eliminación y subir al balcón junto a sus demás compañeros.

Así reaccionaron las celebridades ante una nueva oportunidad en MasterChef

Pese a que se había hablado de ir a reto de eliminación directamente, las celebridades se enteraron de que tendrán una última oportunidad de salvarse por medio de un reto de salvación en el que uno de ellos podrá subir al balcón.

Y es que, al ver el rostro de Martina, la peligrosa, nuestra presentadora Claudia Bahamón quiso saber el porqué de su expresión. Sin embargo, obtuvo una respuesta un tanto inesperada que habría reflejado la frustración de Martina.

“Marti, ¿por qué tienes esa cara?”, preguntó Claudia, a lo que Martina no dudó en devolverle la pregunta: “¿Cuál? Así me hizo Dios, Claudia”. Sin embargo, la presentadora le aseguró que esa no era su cara de siempre y le preguntó “¿Cómo te sientes hoy en este reto de salvación?”.

“Pues bien, me alegra primero que todo que sea salvación y pues nada, con toda la energía para salvarnos en esta”, aseguró Martina.

Jurado de MasterChef aseguró que la decisión de hacer un reto de salvación fue de ellos

Según palabras de Jorge Rausch, fue idea de ellos que en esta ocasión se llevara a cabo un reto de salvación, pese a que Claudia había manifestado que este sería un reto de eliminación directa. “Nosotros venimos abogando por ustedes, porque queremos que tengan más oportunidades”, aseguró Rausch.

Ante esta gran revelación, Juan Pablo Llano no dudó en afirmar que al jurado de MasterChe “les picó la conciencia” y que por tal razón tomaron esta decisión que sorprendió a todos.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.