MasterChef: Carolina Cuervo y Cony cuestionan emplatado de Juan Pablo Llano

Durante el capítulo 94 de MasterChef Celebrity las celebridades en riesgo se llevaron la gran sorpresa de que no se enfrentarían en un reto de eliminación como se había mencionado desde el reto anterior, sino que tendrían una nueva oportunidad de permanecer en la competencia.

Para este reto de salvación, las celebridades con delantal negro tenían que preparar deliciosos postres enfocados a una emoción y un color asignados al azar, por lo que a Juan Pablo Llano le correspondió el amarillo y la alegría.

¿En qué consistió el postre de Juan Pablo Llano en MasterChef?

El primero en pasar al atril fue el actor Juan Pablo Llano, quien teniendo en cuenta su emoción asignada y su color decidió llevar a cabo un postre llamado ‘Vida’, el cual consistía en una esponjita con margarina la fina, cúrcuma y al que definió como un postre conceptual.

“Este postre se llama ‘Vida’ porque el huevo es vida. Es un homenaje a todas esas personas que están en la tristeza, que están en la oscuridad y pues quiero decirles que a veces uno mira y busca por ahí en un huequito y aparece esa luz amarilla, que es la vida”, explicó Juan Pablo a los chefs.

Al degustarlo, los chefs le piden mejorar su emplatado, pero resaltan la propuesta y el sabor del postre. “Está muy sabroso, pero a mí el emplatado no me gusta, me parece muy regadito ahí”, aseguró Rausch.

Carolina Cuervo y Cony critican emplatado de Juan Pablo Llano

Sin embargo, no todo fue perfecto. Aunque los chefs apreciaron el sabor y el concepto detrás del plato, el emplatado fue duramente criticado.

Tanto Cony Camelo como Carolina Cuervo no dudaron en señalar el principal fallo del postre. Cony reconoció la cantidad de técnicas utilizadas por Llano, pero fue clara al decir que su presentación estaba completamente mal. Por su parte, Cuervo fue más directa: “Está espantosamente emplatado”, sentenció.

A pesar de las críticas en cuanto a la presentación, el reto de salvación le brindó a Juan Pablo Llano la posibilidad de seguir luchando en MasterChef Celebrity, donde cada plato es un reflejo de esfuerzo, emoción y creatividad.

