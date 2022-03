MasterChef: Carolina Gómez por poco se cae con todo y plato

Carolina Gómez tiene cautivada a toda colombiana no sólo por su belleza sino por su destreza y creatividad en la cocina, en MasterChef Celebrity la ex reina de belleza ha enamorado aún más a miles de fanáticos por sus innegables habilidades culinarias y exquisitos platos.

En el nuevo reto de eliminación, donde los participantes debían descrestar al jurado con una deliciosa preparación donde la crema de leche fuera la protagonista, Carolina preparó un potaje de yuca con tocineta.

Carolina pasó luego de Jair y cuando se disponía a llevar su preparación, dio el primer paso, se tropezó y ágilmente sostuvo la bandeja con mucha firmeza, evitando así que el plato cayera al suelo.

Jair y Aco, los compañeros que se encontraban más cerca de ella, la socorrieron y ayudaron a mantener el equilibro en ese instante. Carolina respiró profundamente, como toda una reina, supo sobrellevar el percance y salir triunfadora.

“Eso por Dios santo es como lo último que le puede pasar a uno acá… si a una persona se le cae el plato automáticamente queda desclasificado porque no pueden probar el plato”, dijo Manuela González, quien relató el angustioso momento que se vivió desde el balcón.

Aco, quien sostuvo el brazo de Carolina, calificó este hecho como una de las peores pesadillas que se puede vivir en el programa. “Que se le caiga a uno el plato cuando va a presentar a una eliminación, es la pesadilla que tienes en MasterChef Celebrity”, agregó.

Cuando llegó a la mesa del jurado, Carolina dijo que sudó y se mostró conmocionada por el suceso. Además, modificó el nombre de su plato de ‘Sopa para el alma’ a ‘Salvación’-

“No me hubiera gustado salir así… se me aguaron un poco los ojos, empecé a sudar”, así dijo Carolina que se había sentido en ese momento.