Reacción de Carolina Cuervo tras tener que cocinar con Dominica en MasterChef

La actriz Carolina Cuervo tuvo que cocinar con Dominica Duque en un nuevo reto en parejas en MasterChef Celebrity.

Los participantes se enfrentaron a una nueva prueba en la que las parejas fueron elegidas al azar en manos de la presentadora Claudia Bahamón.

La actriz Carolina Cuervo quedó con la periodista Dominica Duque, de quien no suele ser muy cercana.

“Yo me he hecho solo una vez con ella en pareja, esa vez no nos fue mal, pero tampoco no fue espectacular”, expresó.