MasterChef: Carolina estuvo de acuerdo con Cony sobre plato de Juan Pablo

El nuevo ciclo de MasterChef Celebrity desató una serie de emociones durante el primer reto de la caja misteriosa, pues en este las celebridades se enfrentaron a una serie de complicaciones que los llevaron a usar su imaginación. Sin embargo, algunos se quedaron cortos y no pudieron salvarse de los comentarios de los chefs, entre esos Cony, quien presentó un burrito al que calificaron de “básico”.

Contrario a la actriz, quien quedó un tanto desconcertada, Juan Pablo logró conquistar el paladar de los chefs ocasionando una serie de reacciones en contra tanto de Cony como de Carolina Cuervo, ¿Por qué? Te contamos.

Cony Camelo se mostró completamente desconcertada al ver los comentarios positivos que el jurado de MasterChef Celebrity hizo sobre el plato que Juan Pablo Llano presentó en el atril, pues a su juicio, el actor había presentado su preparación del mismo modo en que ella lo había hecho, siendo esta la razón de las críticas sobre su falta de creatividad.

“Cuál es lo original ahí del producto. En el mío no había un solo error, pero: ay, no, presentaste un burrito y está todo mal. A él no le dijeron que: ay, que por qué no la convirtió en una estrella de mar”, aseguró Cony en aquel momento.