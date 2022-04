MasterChef Celebrity: Aida Bossa le armó un “arroz con mango” a Aco Pérez

En el capítulo más reciente de MasterChef Celebrity vimos cómo finalizó el reto de salvación en el que la sal debía ser protagonista, pero por fortuna los cocineros terminaron sus preparaciones y posteriormente presentaron sus platos para buscar quitarse el delantal negro.

Te puede interesar: MasterChef: la suerte acompañó a Tostao y se quitó el delantal negro

Pero, en el capítulo ocurrieron varios momentos muy llamativos, cómo el coqueteo que nuevamente Estiwar le hizo a Claudia Bahamón, el homenaje que Ramiro Meneses le realizó a Víctor Gaviria, pero quizás el que más llamó la atención fue en el momento en el que Aida Bossa manifestó, en broma, el dolor que tuvo porque su amigo Aco Pérez no la eligió en el reto grupal y prefirió escoger a Manuela González, así que dedicó su plato de “arroz con mango”.

Cuando la talentosa actriz presentó su plato ante los jueces, le dijo a Christopher Carpentier que su plato se llamaba “se viene un arroz con mango”, expresión que en la costa atlántica significa que se está a punto de formarse un problema o conflicto, posteriormente afirmó que este plato lo realizó luego de “la expresión de cariño” que Aco Pérez hizo en el reto anterior, donde prefirió escoger a Manuela González para cocinar que a ella que en varias oportunidades ha cocinado con él, se han salvado y lo considera su hermano, así que consideró esa acción como una traición.

Más adelante, Christopher le preguntó que si en su plato había enojo y Aida respondió que lo que había era dolor ya que recuerda el momento en el momento en el que le pidieron a Aco escoger su equipo y ella se mostró para que las escogiera y que en ese momento Tatán Mejía le señaló a Manuela y el Aco prefirió escogerla a ella y se olvidó de la que considera su hermana.

Posteriormente Claudia Bahamón se ofreció a darle el apuntador a Aida para que Aco le diera unas palabras, en ese instante el actor le pidió perdón y afirmó “que la quiere y que le duele no haberla escogido” y ella respondió que él es un cínico, luego Aco entró a la cocina corriendo para darle un abrazo a Aida Bossa.

“Lamento no haber podido traer a mi equipo a mi hermanita Aída Bossa pero yo sé qué el programa me va a dar una oportunidad para resarcir este dolor que me afecta”, dijo Aco.