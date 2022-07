Marvel anunció nuevas cintas de Avengers, Wakanda y más novedades en Comic-Con

La emoción se apoderó del Hall H de Comic-Con de San Diego cuando apareció Miss Minutes para presentar a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, quien se unió al escenario junto al moderador Ash Crossan en el panel de live-action de Marvel Studios.

Feige maravilló a la multitud comunicando los títulos de los próximos estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con avances, imágenes, sesiones de preguntas y respuestas con talentos y cineastas, anuncios y una gran actuación en vivo.

En esta oportunidad se dieron a conocer estrenos que muchos fans de las cintas de Marvel esperaban, dándole continuidad a todas las apuestas que inclusive se han dado complementando la pantalla grande como se ha hecho en Disney Plus.

Los fanáticos fueron los primeros en enterarse de que las Fases 4, 5 y 6 son oficialmente parte de la Multiverse Saga, que concluirá con dos nuevas películas de los Vengadores, que incluyen Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, que se estrenarán en Estados Unidos el 2 de mayo de 2025 y el 7 de noviembrede 2025 respectivamente.

Los fanáticos no tendrán que esperar mucho para el próximo título de la Fase 4 con SHE-HULK: DEFENSORA DE HÉROES que debutará exclusivamente en Disney+ el próximo 17 de agosto. En la producción de Marvel Studios, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada que se especializa en casos legales relacionados con lo sobrehumano, atraviesa la complicada vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

La serie de nueve episodios incluye una gran cantidad de veteranos del MCU, entre ellos Mark Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong. El elenco cuenta también con Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.

Llega ‘Pantera negra: Wakanda por siempre’

Por supuesto la melancolía ha llegado para los fans de la cinta, tras la ausencia de Chadwick Boseman, el exprotagonista de la cinta quien falleció en agosto del 2020, por supuesto la historia hará una referencia a su desaparición. Ahora bien, Marvel Studios, presentó la trama en donde la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.

La cinta se estrenará en los cines de Latinoamérica el 10 de noviembre de 2022.

FASE 5: El talento se hace presente en el escenario. Nuevos títulos y fechas reveladas.

Feige reveló que la Fase 5 comienza en 2023 con ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA, que se estrenará el 16 de febrero de 2023 en Latinoamérica.

Esta película es una aventura de ciencia ficción que es decididamente única en la franquicia. Los fanáticos en la sala pudieron disfrutar de imágenes de la próxima película. La pareja de Súper Héroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y The Wasp.

Junto con los padres de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con extrañas criaturas nuevas y embarcándose en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que pensaban que era posible.

Además, se anunció que la nueva y emocionante serie SECRET INVASION se estrenará en Disney+ en la primavera boreal de 2023. Dicha producción estará protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Skrull Talos, personajes que se conocieron por primera vez en Capitana Marvel.

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 llegará a los cines de Latinoamérica el 4 de mayo de 2023. Se hicieron presentes muchos Guardianes para comentar sobre la esperada tercera entrega. Con el director James Gunn a la cabeza, los miembros del reparto Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter y Maria Bakalova participaron en un interesante debate.

En esta nueva entrega la querida banda de inadaptados se ve un poco diferente en estos días. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo a su alrededor para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, si no se completa con éxito, muy posiblemente podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

Otras apuestas en Disney+

Se conocieron nuevos detalles de estos títulos previamente anunciados en la Fase 5 que tendrán su estreno exclusivo en Disney+ en 2023: ECHO, actualmente en producción y a estrenarse en el verano boreal de 2023; LOKI SEASON 2, que también debutará en el verano boreal de 2023; y IRONHEART, que estrenará en el otoño boreal de 2023.

Además, AGATHA: COVEN OF CHAOS comenzará a filmarse a finales de este año y tendrá su debut en el invierno boreal de 2023. Los estrenos cinematográficos de la Fase 5 incluyen THE MARVELS, dirigida por Nia DaCosta, que llegará a los cines latinoamericanos el 27 de julio de 2023; y BLADE, que comenzará a filmarse en octubre y desembarcará en los cines de Estados Unidos el 3 de noviembre de 2023.

Feige también habló de títulos de luijo que llegarán para el 2024, estos son:

• CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER: estreno en cines el 3 de mayo de 2024 en Estados Unidos.

• DAREDEVIL: BORN AGAIN: una temporada de 18 episodios con el regreso de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, se transmitirá en exclusivo por Disney+ en la primavera boreal de 2024.

• THUNDERBOLTS: con un nuevo y emocionante grupo de Súper Héroes, está programada para estrenarse en los cines el 26 de julio de 2024 en Estados Unidos.

• FANTASTIC FOUR llegará a los cines el 8 de noviembre de 2024 en Estados Unidos. La producción comenzará el próximo año para la película que presenta a la familia más icónica de Marvel.

• AVENGERS: THE KANG DYNASTY se estrenará en los cines el 2 de mayo de 2025 en Estados Unidos.

• El lanzamiento de AVENGERS: SECRET WARS está programado para el 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos.



