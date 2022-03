María Teresa Barreto se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef

Este martes se vio un intenso capítulo de MasterChef Celebrity, pues se llevó a cabo un complicado reto de eliminación en el que los integrantes del equipo azul y verde que no lograron superar las pruebas del reto de salvación tuvieron que enfrentarse entre sí para intentar no convertirse en el próximo eliminado, sin embargo, delante de ellos tenían una complicada proteína ‘la trucha’ la cual debía ser la protagonista del plato y obligaba a que los cocineros tuvieran que estar muy pendientes de las espinas.

El nivel de MasterChef es cada vez más alto, pues todos los cocineros con delantal negro presentaron muy buenos platos y algunos tuvieron algunas complicaciones, pero finalmente María Teresa Barreto se convirtió en la sexta eliminada de la competencia.

Según la explicación de Christopher Carpentier, luego de una dura deliberación decidieron que la actriz, que ha trabajado múltiples producciones, entre ellas “Café, con aroma de mujer”, debía abandonar la cocina no porque no haya realizado un plato malo, sino porque le faltó algo de sazón a la leche de tigre que utilizó para su receta, un error no tena graves, pero sí representativo si lo comparaban con los errores de los demás participantes.

“Quien abandona la cocina de MasterChef hoy es María T. Lamentablemente hoy te tocó dejar la competencia no por un plato malo, sino porque a la sazón le faltó un poquito, a diferencia de sus compañeros”, dijo Christopher.

Jorge Rausch, otro de los jurados, se puso muy emotivo a la hora de despedir a María T., afirmando que se encariñó con ella y que no es fácil despedirla ya que ella es “chévere” destacando que fue difícil tomar la decisión porque su plato no era malo.

“María T. la verdad que se nos vuelve duro a nosotros cuando ustedes se van, porque nos vamos encariñando con ustedes, créanlo o no, no es fácil y alguien tan chévere como tú es menos fácil y con un plato que no era malo, de verdad que se nos complicó a mí sí me duele un poquito”, dijo el Chef.

