“El ñero robado”, Manuela González le quitó la canasta a Estiwar G en MasterChef

Llegó el momento de otro reto creativo en MasterChef Celebrity y en esta ocasión Tostao y Chicho Arias, que se ganaron los pines de inmunidad en el reto anterior, escogieron salvar a Aco Pérez para que no cocinará, pero con la consecuencia que tampoco podría ganar el pin de inmunidad, además escogieron las parejas que debían cocinar un plato inspirado en un lugar de Colombia.

Comenzó el reto y las celebridades fueron al a la despensa a hacer el mercado para sus preparaciones, pero en medio de esa carrera contrarreloj, pasó un hecho curioso, pues Estiwar G estaba haciendo el mercado y poniendo los productos en su canasta, cuando de repente ‘el influencer ñero’ se dio cuenta que su canasta no estaba, en ese momento el manifestó que lo habían robado y le dio vergüenza diciendo “el ñero robado”.

“Estoy haciendo mi mercado tranquilo, metiendo mis productos en la canasta, cuando volteo y mi canasta no está ¡uy no! el ñero robado ¿qué van a pensar mis socios?”, dio Estiwar G.

Sin embargo, el influenciador decidió armar otra canasta y cuando estaba regresando a su estación se dio cuenta que Manuela González y en buen tono le hizo un reclamo a la actriz, en modo de broma.

“Me puso a perder, no socia, se me trampió la canasta, ¡uy no remal!”, dijo Estiwar G, en ese momento Manuela pidió disculpas.

Al hablar sobre este instante, Estiwar G, en broma afirmó que quizás Manuela le robó la canasta para llamar su atención, supuestamente porque ella quería hablarle pues al parecer estaba celosa de que él estuviera cocinando con Natalia Ramírez.

