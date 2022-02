Novedades en Los Óscar 2022: incluirán la votación del público

El próximo 27 de marzo llegará la 94 edición de los premios Óscar, que galardonan a lo mejor del séptimo arte. Se han generado diversidad de desacuerdos con respecto al vencedor de categorías como mejor película, puesto que el público no cree que esa sea la decisión correcta en determinadas ocasiones.

Sin embargo, para este 2022 la ceremonia trae buenas noticias para los televidentes: se tendrá en cuenta la opinión del público para categorías como mejor película, asimismo se podrá escoger la escena favorita del año.

Las votaciones se realizarán vía Twitter por medio del hashtag #OscarsFanFavorite (película del año) y #OscarsCheerMoment (escena favorita); estas se podrán hacer hasta el 3 de marzo.

Sino tienes Twitter, existe la posibilidad de votar por medio de la página web de la academia.

Hay que resaltar que no todos pueden hacerlo, puesto que los residentes legales de cualquiera de los 50 estados de Norteamérica y el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, tendrán acceso a este beneficio.

Asimismo, se entregarán premios para tres afortunados fans que tendrán acceso gratis a un año de cine; también, se rumora que cinco de ellos asistirán a la gala final.

Esta es una excelente oportunidad para filmes como ‘Spiderman: No Way Home’, que, a pesar de ser la película más taquillera del año pasado, no obtuvo ninguna nominación para la presente edición de los premios Óscar.

