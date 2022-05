Los Montaner anuncian serie en la que revelaran detalles íntimos de la familia

El cantante Ricardo Montaner, su esposa Marlene Rodríguez, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna y su yerno Camilo Echeverry y sus nueras, decidieron dar a conocer a sus millones de fanáticos detalles íntimo de su vida familia.

“Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes más de lo que somos”, “Por fin! Todos emocionados”, “Qué felicidad! Ya te podrás sentir parte de la familia. Les presentamos nuestra serie”, fueron las frases con las que lo informaron.

Lo que muchos quieren saber y que ellos no muestran pronto será revelado en la nueva serie de la familia “Los Montaner”, la cual será estrenada en la plataforma streaming de Disney.

Lo que verán sus seguidores

En el avance, que fue revelado por la compañía y por los implicados en sus respectivas redes sociales, donde suman millones de seguidores, mostraron una parte de lo que podrán ver sus admiradores.

"Lo más importante de todo es aprovechar la familia”, confiesa.

En la grabación muestran celebraciones de cumpleaños y momentos importantes de la familia.

Entre ellos cuando Evaluna y Camilo anunciaron el embarazo de su pequeña hija Índigo y todo el proceso de gestación.

Asimismo, revelan cuando Mau y su esposa también dan a conocer que están a la espera de su primogénito y las reacciones de todos.

Enseñan que les encantan las sorpresas y muestran varias de ellas como el regalo que le da Camilo a su suegro.

"Tengo una hermosísima familia”, señaló Ricardo Montaner.

También muestran lo agitada que puede llegar a sus vidas al estar de concierto en concierto y cómo viven estos detrás del escenario.

“La música en nuestra familia corre por las venas en todos nosotros, a todos”, reitera.

En las imágenes revelaron cómo viven varias de sus reuniones juntos y planes que poco muestran.

Sin embargo, no todo es, al parecer, color de rosa, pues también dan adelantos de algunos conflictos en pareja, donde muestran cómo logran solucionarlos.

“Al final somos como el café, puede ser más claro o más oscuro, pero siempre es café”, agrega Ricardo Montaner.

Tras su revelación, lograron miles de “me gusta” y comentarios donde los llenaron de halagos y se mostraron muy ansiosos por conocer el resultado.

“Al fin", "los amamos", "me encanta", "no me emocionaba tanto ver algo desde los miércoles de Camilo y Evaluna", "quiero que em adopten", "muero", "la quiero ver ya", "muero de emoción", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

