Los memes que dejó la final de MasterChef Celebrity

La final de MasterChef Celebrity fue tendencia nacional y no es para menos, pues el programa unió a las familias colombianas cada noche para disfrutar de la buena cocina, pero también de cada uno de los avances que tenía cada participante.

Esta noche, los colombianos conocieron a Ramiro Meneses como el nuevo MasterChef Celebrity y ante esto, manifestaron su reacción por este triunfo del actor. Y es que más de uno le estaba haciendo barras a Ramiro para que se convirtiera en el ganador.

Los memes no se hicieron esperar, porque muchos usaron imágenes de las producciones de Canal RCN para destacar este momento tan emocionante para Ramiro Meneses. Fotos de Betty, la fea, momentos incluso del mismo programa fueron protagonistas en redes sociales para expresar la alegría que le dio a muchos el saber el nuevo ganador del programa.

Y es que a más de uno le pareció muy impresionante cada uno de los platos que Ramiro decidió producir en la final de MasterChef Celebrirty, y es que, desde las dos entradas, la caliente y la fría, Ramiro dejó impresionados a los jueces. Pero también su plato fuerte y el gran significado donde Colombia fue protagonista y donde además dejó ver que se pueden logran grandes combinaciones, de colores, texturas, y también de sabores, porque fue además decidió arriesgarse a toda por conseguir el premio final.

Otros protagonistas

Pero en las redes no solo hubo emoción por Ramiro Meneses y su gran vitoria, sino que también hubo quienes se incomodaron por los comentarios que Isabella Santiago dejó para sus compañeros. Y es que como ella no logró llegar a la final, todos los comentarios fueron para destacar que según ella sus compañeros no estaban haciendo grandes cosas en la final, que les faltaba mucho y que, si ella no ganó, pues cualquiera podría hacerlo.

Ante esto, más de uno no dudó en hacerla tendencia porque no les gustaron sus comentarios, y sobre todo porque muchos consideraron que si ella no ganó ni llegó a la final no debía expresarse así.

Pero también hubo quienes pusieron en tendencia a Chicho y a Carlos Báez, porque se ganaron un público que esperaba que uno de ellos ganara el programa, pero como no pasó, no quisieron dejar pasar la noche para hacerles saber que estaban felices por ellos, por sus logros y además por ser tan humildes, colaboradores y buenas personas, a juicio de muchos en las redes sociales.

