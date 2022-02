Los cinco mayores misterios del tráiler de Doctor Strange 2

El nuevo avance está lleno de revelaciones. Algunas están claras, pero otras no tanto. A continuación analizaremos algunos detalles que dejó el último tráiler de ‘Dr. Strange en el multiverso de la locura.

Zombie Strange

El tráiler de ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ tiene varias versiones del hechicero supremo, entre ellas la que ya conocimos en ‘What If’, pero esta última tiene un aspecto decididamente malo. Strange parece cadavérico y la energía que lo rodea tiene un tufo potente a nigromancia.

No falta quien dice que también sale una versión de Wanda que también parece muerte viviente, pero dudo de que Marvel Studios se atreva a seguir con algo tan loco como la saga Marvel Zombies. Habrá que esperar para saberlo el próximo 6 de mayo.

Carol Danvers

En una de las escenas se ve a un personaje humanoide envuelto en llamas cargando desde el cielo contra Wanda. A primera vista parece Carol Danvers (Capitana Marvel), pero otros la identifican como Mónica Rambeu, a la que vimos adquiriendo sus poderes precisamente en Wandavision.

Hay rumores de que la actriz Lashana Lynch (María Rambeau) sale en esta película. Quizá en algún otro universo alternativo la que adquiere poderes es la madre de Mónica y compañera de vuelo de Carol Danvers.

La nube de humo

Mientras oímos a Wanda decir que el multiverso es peligroso, una densa nube de humo se acerca a Kamar-Taj. ¿Se trata de la obra de algún personaje o monstruo? ¿De dos realidades colisionando? Sea lo que sea los hechiceros que entrenan allí no están nada contentos y parece que se preparan para una batalla.

Por un segundo se ve a un minotauro. Se trata de Rintrah, un minotauro extradimensional del planeta R’Vall y aliado tradicional de Strange en los cómics. Probablemente no sea más que un cameo.

Paseo Jurásico

Varias escenas del tráiler muestran a Strange cayendo por varias realidades, pero la más interesante es una en la que se ven de fondo varios dinosaurios. No se trata de un guiño a Jurassic Park, y probablemente tampoco de un salto en el tiempo.

Tiene pinta de ser un guiño a La Tierra Salvaje, una región oculta bajo la Antártida en la que aún hay dinosaurios vivos y hasta tribus prehistóricas y en la que reina un superhéroe llamado Ka-Zar. La región también tiene numerosos lazos con las historias de mutantes en los cómics Marvel.

Un espacio entre el multiverso

El Barón Mordo le dice a Strange que debe pagar por la profanación de la realidad que ha cometido (refiriéndose probablemente a No Way Home). En ese momento vemos como le esposan y le trasladan por unas instalaciones que recuerdan vagamente a la TVA de Loki, solo que no lo son.

