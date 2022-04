Laura Barjum asustó a su mamá con divertido baile

Laura González Ospina, o más conocida como Laura Barjum es la actual presentadora del reality de música más visto en las noches de los fines de semana, Factor X, que en esta nueva temporada sus jurados Jose Gaviria, Rosana, Piso 21 y Carolina Gaitán , quienes en esta nueva temporada han centrado su atención en la búsqueda de los mejores talentos nacionales para convertirlos en artistas profesionales.

La influencer se destaca por generar contenido constante en sus redes sociales, en su contenido se destacan los bailes, tips de autoconfianza y videos de humor.

Esta vez la también modelo se decidió a unirse a un curioso y divertido "trend" en Tik Tok, donde cuenta con más de 503.000 seguidores, lo curioso de este video fue que, lo grabó mientras su mamá iba conduciendo de forma concentrada.

De pronto su mamá está acostumbrada a ver a su hija haciendo mil cosas y disparates para redes sociales, por lo que no se le hizo nada raro al comienzo, pero cuando empezó a brincar en la silla y hacer movimientos raros, le cambió por completo sus gestos.

Mi mamá no conocía el trend, evidentemente.

Las reacciones de sus seguidores

El video se viralizó de inmediato y logró más de 83.000 me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores que también se percataron del susto de su mamá.

@mariqvc:omg tiene el mismo lunar q su mami”; “JAJAJAJAJAJAJAJAJj el mejor que he visto”; “casi se sale del carro jajajajajaja”; “OMG que le estará pasando a mi hija dijo la señora”; “JAJAJAJA ME ENAMORÉ LA VDD”; “Esta no es mi hija, me la cambiaron”; “es tan loquita, me encanta”.

¿De dónde proviene este famoso baile?

La canción de fondo de se llama "What your favorite curse word remix" de autoría de los artistas Duke & Jones, y consiste en cantar la parte del inicio y después empezar a bailar de forma descontrolada o sensual. Este trend lo han hecho a nivel mundial grandes personalidades e influenciadores como Miranda Cosgrove, Yina Rose, Isabela Delgado, entre otros.

