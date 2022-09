"Los Simpson", "The Crown" y las producciones en las que apareció Isabel II

El mundo está de luto, pues este 8 de agosto lamentablemente la Reina Isabel II falleció a sus 96 años de edad, debido a varias complicaciones de salud, una noticia que sin duda tiene los ojos puestos en el Reino Unido, que ya está organizando el funeral y los honores de la reina y la ceremonia para la coronación del Rey Carlos III, heredero del trono.

Pero mientras esto sucede, los medios de comunicación e historiadores han recordado algunos de los hechos históricos que vivió la Reina Isabel II y también como su imagen fue utilizada en varias producciones de cine, televisión y plataformas digitales y en la música.

“God save the Queen (Dios salve a la reina)”

La banda inglesa Sex Pistols lanzó en 1977 su sencillo “God save the Queen" cuya portada era el rostro de la joven monarca, aunque sus ojos y su boca estaban ocultos por los nombres del grupo y de la canción.

Han sido varias las canciones que se han lanzado y que hablan sobre la reina, como "Elizabeth My Dear" (1989) de The Stone Roses. En el 2005, el grupo británico de música electrónica Basement Jaxx presentó a una reina salvaje que salía de noche por Londres, en el video "You Do Not Know Me".

La Reina Isabel II en el cine y la televisión

La Reina Isabel II con sus característicos trajes de colores vivos, se convirtió en personaje de dibujos animados, en varias producciones, una de ellas "Los Simpson", en un episodio en el que el Homero, estrella su carruaje en el Palacio de Buckingham, además salió en "Peppa Pig", donde ella aparece saltando en charcos de barro, además apareció en las películas "Los Minions”, estrenada en el 2015.

Además, la actriz Jeanette Charles interpretó a Isabel II en la cinta "Agárralo como puedas (The Naked Gun)", lanzada en 1989, y su personaje también apareció en “Austin Powers en Goldmember", en 2002.

Producciones basadas en su vida

La cinta ganadora del Oscar "El discurso del rey", se puede ver a una Isabel II como una niña que fue testigo de la lucha de su padre el rey Jorge VI por superar la tartamudez; en la película "La reina", de 2006, se muestra como ella debe enfrentar el enojo de sus súbditos tras la muerte de la princesa Diana. Pero sin duda la serie "The Crown" es la que retrata con más detalle la vida de la Reina Isabel.

La Reina Isabel y James Bond

En el 2012 la soberana se interpretó a sí misma en un video divertido para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, en el que ella apareció y sus perros corgis se ven en el Palacio de Buckingham, cuando al lugar llega James Bond, interpretado por Daniel Craig, quien la sube a un helicóptero y luego salta en paracaídas sobre el estadio olímpico.

Te puede interesar: La última fotografía oficial de la Reina Isabel II