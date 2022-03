Las palabras de Serena Williams a Mauro Castillo en los Premios Oscar

La entrega de los Premios Oscar dejó grandes momentos que muchos incluso volvieron virales, y uno de ellos fue la presencia de talento colombiano, por primera vez en la historia de este importante evento de la cinematografía.

La película inspirada en Colombia, ‘Encanto’ tuvo nominaciones importantes y hasta se llevó grandes reconocimientos, pero, además, para el orgullo de muchos, por primera vez se cantante ab español en el escenario, y, además, lo haría el talento del país.

Sebastián Yatra, Mauro Castillo y La Gaita, fueron los encargados de interpretar los grandes éxitos de esta gran cinta internacional. Este momento sin duda fue mágico para los presentes, pero también para todos los colombianos que presenciaron desde sus hogares este momento con tanto orgullo.

Y fue Mauro Castillo quien compartió contenido exclusivo y muy especial en las redes sociales, pues ahí se dejó ver junto a grandes celebridades, viviendo el momento, pero también siendo centro y protagonista de muchos mensajes llenos de orgullos de muchos de ellos.

Una de las personalidades que se le acercó fue la reconocida e importante tenista, Serena Williams, quien además se tomó una foto con él y le dejó unas palabras que lo conmovieron y emocionaron.

“Adivinen quien me felicitó el primer afrocolombiano aquí. Guess who congratulated me. The first afro Colombian here”, fueron las palabras del cantante, quien además tuvo una presentación impecable en compañía de La Gaita, que de inmediato se llevó todos los aplausos y comentarios positivos de la ceremonia, que vale la pena destacar tuvo muchos momentos, incluso, de tensión.

