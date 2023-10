La sorpresa que se llevó Rigo en la casa de Michelle

El viaje a Medellín valió la pena, porque Rigo no solo llegó a la casa de su gran amor, y no solo eso, sino que le llevó regalos y esto le sacó sonrisas hasta más no poder.

Michelle le dejó ver a Rigo que sin duda la pasa muy bien a su lado, que él es muy gracioso y sobre todo es perseverante, la forma en cómo ayuda a sus papás y todo lo que hace para estar bien.

Es por eso que, aunque Rigo pudo decirle a Michelle que estaba enamorado de ella, lo quiere hacer de forma lenta, poco a poco, pues está convencido que va a lograr el objetivo, de que ella sea el amor de su vida.

Así que decide que necesita aprender a bailar salsa, que le ayude, que quiere estar al cien cuando le toque volver a bailar juntos. Ella no duda en decir que sí, por eso pone música de inmediato y lo pone a bailar al estilo de Medellín.

La noticia que dejó destrozado a Rigo

Todo iba tan maravilloso, Rigo estaba bailando con Michelle y aprendiendo a cogerle el ritmo a la música que a ella tanto le gusta, así que estaba feliz, estaba pleno, nada podía salir mal.

Incluso, la mamá de Michelle no dudó en dejar que tanto Rigo como su tío se quedaran a almorzar y disfrutaran de una gran comida. Pero esto no estuvo tan bueno para Rigo, porque él nunca había comido crepes y a su gusto le faltó un “arrocito al lado”.

Pero lo que él no pensó ni tampoco esperó era que cuando todo iba tan bien con ella y él, apareciera el novio de Michelle. Sí, tiene novio y están muy felices. Él no se lo esperó. No pudo creer lo que escuchaba. Su cara y su corazón se destrozaron.

¿Qué hará Rigo ahora que sabe que Michelle tiene novia?

Aunque la escena quedó ahí, más de uno no pudo creer que Michelle tuviera novio. Las redes estallaron por este momento porque sin duda muchos estaban apoyando todo lo que hizo Rigo por amor y este desenlace fue duro para los televidentes.

Pero lo que se preguntan desde ya es que, si Rigo insistirá, si se le medirá a buscar las formas de que Michelle tenga ojos para él, pese a no vivir en Medellín y no poderle dar esa vida a la que ella está acostumbrada.

