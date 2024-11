‘La Segura’ revela su mayor reto siendo madre: “Toda una ama de casa empoderada”

Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, ha compartido con sus seguidores de redes sociales su experiencia más reciente al sentirse empoderada como madre primeriza.

La influencer, que recientemente sorprendió a todos con la noticia de su embarazo, ha estado compartiendo varios momentos de su vida personal, incluyendo los nuevos cambios que está viviendo.

‘La Segura’ revela su mayor reto siendo madre

En una historia de Instagram, ‘La Segura’ confesó con humor que, aunque no es una fanática de la cocina, ahora se siente capaz de preparar algunos platos. “Me están viendo como toda una mamá, como toda una ama de casa empoderada… amigos, a mí no me gusta cocinar, pero sé hacer unos huevos, obvio”, comentó entre risas.

Esta declaración sorprendió a sus seguidores, quienes la han visto transformar su rutina mientras se prepara para la maternidad.

A lo largo de las últimas semanas, Natalia ha compartido detalles sobre cómo ha asumido esta nueva etapa de su vida, y lo ha hecho con la misma autenticidad y humor que la caracteriza. A pesar de no sentirse una experta en la cocina, la influencer se siente llena de energía y emoción por lo que está por venir.

Esta es la historia compartida por la creadora de contenido en su cuenta oficial de Instagram:

¿Cómo reveló ‘La Segura’ que estaba embarazada?

El 28 de octubre, la creadora de contenido anunció que está esperando su primer hijo junto a su prometido, Ignacio Baladán. Desde entonces, ha compartido momentos con sus seguidores, incluyendo la revelación de su embarazo.

En un video compartido, Natalia narró cómo se enteró de su embarazo, explicando que, a pesar de tener un ciclo menstrual irregular, nunca imaginó que estaría esperando un bebé.

¿Cómo tomaron el prometido y mamá de ‘La Segura’ su embarazo?

El momento de la revelación fue muy especial, y ‘La Segura’ lo documentó con un video en el que preparó un ambiente decorado con globos y un letrero que decía “Nos vemos pronto papá”. Ignacio Baladán, al principio desconcertado, recibió la noticia con lágrimas de emoción.

‘La Segura’ ha contado con el apoyo de su madre, Alexandra Mena, quien expresó su felicidad por convertirse en abuela, la noticia la llenó de una inmensa alegría. “Es un sentimiento diferente, pero estoy súper feliz y emocionada”, comentó, destacando la dicha que siente por la llegada de su primer nieto o nieta.

