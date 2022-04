La reacción de Claudia Bahamón a la imitación de Chris

El capítulo especial de comediantes e influenciadores que hicieron parte de la cocina más famosa del mundo, estuvo cargado de sorpresas, risas y diversión, pues era de esperarse que con las locuras y comentarios de invitados como Piter Albeiro, Freddy Beltrán, El Mindo o Hassam las risas no faltarían.

Pero, nadie se esperaba la aparición de una “nueva presentadora” y menos la persona que iba a personificarla, pues nada más y nada menos que uno de los tres jurados, Chris Carpentier, alguien que se ha caracterizado por su personalidad algo seria y por ser determinante en sus calificaciones, por eso la sorpresa de todos en el set al verlo con una peluca de color de cabello rubio y metido en el papel de Claudia, con frases y gestos repetidos por la presentadora.

Cómo reaccionó Claudia y cuál fue la revelación que hizo a sus fans

La reacción por parte de la bella presentadora, que al parecer está de vacaciones por estos días, basados en el contenido publicado recientemente en sus redes sociales oficiales, no se hizo esperar. A través de Instagram compartió un corto clip de la imitación de Chris, y aprovechó para contarle a sus fans que padece de una alergía que le produce estornudos constantes durante las grabaciones.

Soy alérgica a los cambios de temperatura, a los olores fuertes, a las especias en la cocina, a el polvo, a todo!!!! Jajaja jajajaja así que no hago más que estornudar! Pero, OBVIO nunca sale al aire! Jajajajajajaja Sí, así estornudo que culpa! Jajajaja @chriscarpentier no me respeta! @augustoramirezg y @germanporras desde el master de grabación tampoco respetan! Jajajajajajajaj

Uno de los invitados no se divirtió tanto

Hassam, reconocido humorista y actor de comedia a nivel nacional, expresó su tristeza por la ausencia de Claudia Bahamón, pues una de las razones por las que había aceptado volver a la cocina más famosa del mundo, era por ver a la persona que logró inspirarlo cuando él estuvo dentro de la competencia, su “Clau” y aunque se divirtió con la personificación de Chris, que trató de no hacerle sentir el gran vacío de la presentadora, para el comediante no fue suficiente y se fue dolido por no verla.

Esta fue una divertida faceta del chef y empresario gastronómico chileno, que de verdad, divirtió a todos los invitados, jurados y a los televidentes. Esperemos si Chris continuará con este papel y en algún momento volverá a "remplazar temporalmente" a la talentosa presentadora.

