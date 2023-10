Rigo recibió una propuesta tentadora por compañero del colegio

La adolescencia de Rigo en un pueblo como Urrao, no fue color de rosa, sobre todo porque en ese entonces, salir adelante era muy complicado y las soluciones que algunos daban no eran las mejores.

Es por eso que esa parte de su vida no podía pasar por alto, sobre todo porque en ese momento de su vida él también fue blanco directo de las situaciones que se vivían en el pueblo, por ejemplo, la falta de empleo y la presencia de milicias.

En el primer capítulo se puede ver esa parte de su vida que también se va a cotar, su adolescencia, donde tuvo grandes amigos, pero también compañeros poco agradables.

La respuesta de Rigo a propuesta directa de un compañero de clases

Y es que en ese momento Rigo estuvo cerca de un compañero de clases que en una oportunidad lo invita a almorzar pescado y jugo, cosas que no podía hacer en su casa por sus bajos recursos. Él y sus amigos no dudaron en decir que sí.

Pero lo que su amigo quería era que ellos fueran parte de una milicia que defendiera los derechos de la cuidad. Esto a ellos no les sonó, él no quiso ser parte de este movimiento porque no sentía que era lo que quería, pese a que sentía la necesidad de conseguir dinero para ayudar a su familia.

Estos no eran los objetivos de Rigo, entonces, tiempo después le dijo a su compañero que no aceptaba, ni él ni sus amigos estar con él en ese movimiento porque no eran los indicados, pero esto a su amigo no le gusta, sin embargo, los dejó quietos y no les insistió.

La realidad de Rigo desde su adolescencia

Este primer capítulo mostró la realidad del país en ese momento en todo sentido, económico y social, porque en ese momento, del pueblo era muy complicado salir adelante, pero también progresar con negocios, ya que no había turismo del todo, pero al mismo tiempo no había los recursos para avanzar.

Rigo quiso siempre ayudar a su familia, desde muy joven, pero también dejó ver esos personajes que siempre quieren truncar los sueños, él tuvo varios, que se irán conociendo en esta gran historia.

