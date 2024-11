Dominica Duque tomó nueva decisión en MasterChef Celebrity: "no voy a ocultarlo"

Dominica Duque se convirtió en una de las participantes que últimamente más ha generado posturas por MasterChef Celebrity Colombia. La periodista logró lo que muchos no pensaban y es que subió al balcón de la cocina más importante del mundo, lo que significa que ingresó al top 9.

¿Quiénes ingresaron al top 9 de MasterChef Celebrity Colombia?

Una total sorpresa fue lo que sucedió con Dominica en el capítulo más reciente de MasterChef. A las celebridades se les pidió hacer un postre y la también locutora perfeccionó la técnica de hacer helado, a la vez que hizo un bizcocho que la hizo merecedora de 12 puntos.

A partir de los puntos que ganó la periodista, resultó con 20 puntos totales y eso le permitió junto a Martina La Peligrosa y Carolina Cuervo salvarse del reto de eliminación.

Más de uno aceptó que el desempeño de Duque hizo que se quedaran callados, pero a la vez hubo compañeros como Jacques Toukhmanian, más conocido como Jacko, que comentaron que la presentadora de TV tuvo suerte. Independientemente de lo que sea, lo cierto es que Dominica Duque ya aseguró, al menos, una semana más en MasterChef Celebrity Colombia.

¿Cuál fue la nueva decisión que tomó Dominica Duque en MasterChef?

Pero eso no es todo, desde hace un tiempo la periodista se ha venido revelando en el sentido de que toma decisiones en torno a su comportamiento en MasterChef, uno de ellos fue que comentó que no iba a volver a decirle a sus compañeros que estaba perdida con sus recetas y ahora decidió no volver a reprimir una celebración cuando gana.

"Y esta vez sí a celebrar. No me voy a volver a cohibir y celebrar cuando tengo que hacerlo. Estoy feliz y no voy a ocultarlo", manifestó la ahora integrante del top 9 de MasterChef.

Así las cosas, Duque saltó de la felicidad y abrazó a sus demás compañeras, ya que no cupo de la dicha al saber que sigue cocinando en el formato culinario del Canal RCN. Adicionalmente, las reacciones de los internautas no faltaron, tanto posturas positivas como negativas abundan en redes sociales.

