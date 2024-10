Dominica y Caterine usan pañoleta en plato de MasterChef y desatan inconformidad.

La exatleta de talla mundial Caterine Ibargüen y la periodista Dominica Duque fueron de las que más dieron para hablar en el capítulo 91 de MasterChef Celebrity Colombia. El principal motivo de ello fue porque la dupla de celebridades amarraron su plato con parte de una pañoleta que Dominica tenía en su cabeza.

Sí, tal como se hizo mención, Dominica y Caterine debían hacer un crepe dulce con galleta. Todo estaba bien hasta que a la exdeportista se le dio por pedirle a la periodista que se quitara la pañoleta para dividirla y así amarrar el crep.

Si bien fue cierto que Dominica no estaba convencida con la petición de Ibargüen; de hecho, hasta indicó que tenía claro que eso no se podía ejecutar, accedió a hacerle caso a la exatleta para evitar malentendidos. Por su parte, la presentadora Claudia Bahamón las descubrió y dijo: "Aquí se ve de todo".

Sin embargo, el verdadero meollo del asunto se dio cuando la dupla pasó al atril de MasterChef Celebrity Colombia. Esto es porque llevaron el crepe amarrado con el pedazo de pañoleta y los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina no les dijeron nada.

Ante lo ocurrido se desató una notoria inconformidad por parte de todas las celebridades, principalmente Paola Rey, Nina Caicedo y Carolina Cuervo.

A Duque e Ibargüen les fue bien, aunque fallaron en que prepararon helado y no le incorporaron galleta. No obstante, más allá de la retroalimentación de los chefs, era más que claro que lo que hicieron con la pañoleta es algo prohibido.

"Si no les dicen nada, armo huelga... Ni siquiera lo quitan (la pañoleta) antes de pasar", afirmó Carolina Cuervo.

En consecuencia de todo, Nicolás de Zubiría le preguntó jocosamente Dominica cuál era el champú que utiliza para el cabello, sentenciando así que lo que realizaron con la pañoleta sí fue descubierto.

"De golpe por falta de conocimiento, pero es algo que no se permite y es que utilizaron la moña del pelo para armar una linda bolsita. Eso no vale, no se puede hacer", puntualizó Jorge Rausch.