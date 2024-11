Juan Pablo Llano repite falla que le afecta en atril de MasterChef, ¿cuál es?

Se presentó el capítulo 104 de MasterChef Celebrity Colombia y uno de los participantes que sigue en la competencia de cocina es el simpático actor Juan Pablo Llano.

Juan Pablo es de los pocos hombres que quedan en MasterChef, así que ha dicho que espera continuar hasta la final del formato culinario que es presentado por Claudia Bahamón.

Pues bien, en esta ocasión a las celebridades les correspondió un nuevo reto de caja misteriosa en la que dentro había destinos internacionales, es decir, tuvieron que hacer preparaciones representativas de cada territorio asignado. En ese sentido, a Juan Pablo Llano le salió hacer un plato evocando los sabores de Milán, Italia.

¿Qué es lo que piensa Juan Pablo Llano y le afecta en MasterChef Celebrity Colombia?

El actor confesó que nunca ha visitado Milán; de hecho, una vez lo iba a hacer cuando estuvo en su época de modelo, pero se le cruzó un proyecto actoral y pausó esta iniciativa.

No obstante, a Juan Pablo no le fue como quería en este reto de MasterChef Celebrity Colombia y eso pasó porque el participante piensa como come él, algo que le ha jugado una mala pasada más de una vez.

El chef cartagenero Nicolás de Zubiría fue el encargado de visitar la estación de cocina de Llano, la propuesta del artista paisa fue un risotto amarillo con azafrán, parmesano y mantequilla, al igual que una milanesa. De Zubiría dijo que "tenía buena pinta", pero prácticamente eran dos platos en uno.

¿Qué opinó Juan Pablo por servir mucho en MasterChef Celebrity Colombia?

Ante esto, fue cuando Juan Pablo aceptó que debe dejar a un lado su amplia gastronomía, pues está acostumbrado a comer y servir mucho, para ser más minucioso con los alimentos y el emplatado.

"Pienso en esas cantidades que tengo que comer y no en lo que debería poner", remarcó Juan Pablo Llano.

Efectivamente, cuando el actor pasó al atril de MasterChef llevó un abundante plato, el cual tenía muchas calorías. Para Juan Pablo, es una buena porción, pero lo cierto es que es mucha comida debido a que hizo dos platos, en vez de concentrarse en uno solo.

Así las cosas, de ahora en adelante se espera que el artista se controle un poco más con las cantidades, ya que esta falla le está afectando en las calificaciones.

SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.