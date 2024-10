Caterine Ibargüen aceptó que Dominica le está enseñando a controlarse en MasterChef.

Todo un revolcón fue lo que pasó en el capítulo 92 de MasterChef Celebrity Colombia, ya que se trató de un reto por equipos en el que Caterine Ibargüen se desesperó porque no pudo cocinar y, al contrario, tuvo que dar instrucciones de su preparación con productos de mar a sus compañeras Nina Caicedo y Dominica Duque.

Si bien fue cierto que Ibargüen estuvo tranquila con Nina, ya que son amigas y se conocen más, lo mismo no pasó con Dominica. A partir de esto, desde el cuarto en donde la exatleta olímpica dio sus indicaciones mediante un micrófono, Caterine aceptó que la desconfianza por la periodista es quizá una enseñanza para su vida.

Resulta que llegó un instante en el que la capitana del equipo morado se mostró molesta porque Dominica Duque no siguió su idea en un principio; de hecho, hasta le pidió a Nina que probara lo que hizo la también locutora.

Incluso, Caterine Ibargüen remarcó que todo hubiese sido mejor si ella fuese la que estaba cocinando con Nina y no Dominica. Después de esto, la querida exdeportista se desahogó por completo y dio a conocer que lo que experimenta con la periodista sería una enseñanza para su vida.

"No sé por qué el destino me está llevando a trabajar siempre en esta recta final con Dominica, yo creo que me quiere enseñar algo", aseguró Caterine Ibargüen.