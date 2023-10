Rigo va al cementerio a contarle a su padre sobre su viaje a Europa

Y lo logró, sí, Rigo recibió la llamada que tanto estaba deseando, la de alguien importante que quisiera llevárselo a Europa y lo consiguió y con ello un sinfín de sueños por cumplir.

Y es que Rigo (Juan Pablo Urrego) quería llegar lejos, irse lejos también para poner el nombre de su pueblo en alto y lo consiguió, por eso todo el pueblo estaba de fiesta, todos se reunieron en la casa de su mamá para hacer una fiesta en su honor.

Y justo cuando le iban a dar la medalla con más peso en el pueblo, se dieron cuenta de que, en la fiesta de Rigo, él no estaba. Sí, Rigo no celebró con su familia, amigos y vecinos este logro, sino que fue al lugar donde estaba la persona más especial en ese momento para él, después de su mamá.

El lugar donde Rigo celebró su primer logro internacional

Rigo fue al cementerio a decirle a su padre que lo había logrado, y que esas palabras que un día le dijo sobre llegar lejos y hasta irse a Europa lo había logrado.

Fue allá, con botella en mano y le dejó saber que todo el esfuerzo, que todas las ganas, que todo el esmero que sobre todo él le había puesto a su carrera estaba dando el más grande de los logros.

Las ganas de Rigo por compartir sus logros con Michelle

También le dijo que estaba feliz pero incompleto, porque a su vida le faltaba Michelle, (Ana María Estupiñán) el amor de su vida, así que le preguntó a su papá si era el momento correcto para llamarla. Y lo hizo.

Pero le contestó su mamá, quien le dijo que estaba muy tarde y que ella no podía pasarle a su hija porque ya era muy tarde y no eran horas de llamar a una casa decente. No pudo contarle de primera mano que se iría a Europa y esto le destrozó el corazón.

Pero la vida seguía y Rigo también sabía que en algún momento la iba a encontrar, que ella se iba a enterar y que esto seguramente la haría muy feliz a ella por él, aunque su más grande sueño era hacer maletas a su lado.

