Caterine Ibargüen da honesta opinión de compañera en MasterChef: "no tenemos ego"

Avanza la competencia de MasterChef Celebrity Colombia y las expectativas son muchas porque cada vez se van reduciendo los participantes, quienes en este momento se encuentran en el top 9.

Con cada capítulo de MasterChef, las novedades no se hacen esperar, especialmente cuando los participantes hablan y se refieren a lo que viven en la gran cocina del Canal RCN. En ese sentido, todos están compitiendo en la segunda etapa del reto de campo, pero esta vez llegaron hasta la base militar de Tolemaida.

Con el caluroso clima, las celebridades deben preparar la suma de 100 platos en 100 minutos. Lo sorprendente es que los equipos están conformados en parejas y un trío, lo que significa que este reto es totalmente nuevo para las celebridades.

Ante esto, como es común que suceda, la exmedallista olímpica Caterine Ibargüen contó parte de lo que ha sentido frente a clima y demás en MasterChef, a la vez que destacó la actitud de una de sus compañeras en el formato culinario.

Entonces, resulta que Ibargüen contó con la suerte de quedar junto a la comediante Vicky Berrío, con quien forjó una buena amistad en la competencia de cocina. A diferencia de otros participantes, tanto la exatleta como la cómica mujer saben lidiar entre sí.

No es un secreto que Caterine ha tenido diferentes disputas, pero con Vicky eso no ha pasado. De hecho, su comunicación es muy buena y por eso es que esperan un resultado satisfactorio en Tolemaida, donde en los platos que presenten debe predominar el pollo.

Así las cosas, la exdeportista de talla mundial no dudó en exaltar a Vicky Berrío, pues manifestó que la comediante es muy atendida con ella y más.

"Vicky es sensacional. A mí me gusta porque Vicky tiene ese sabor de campo, yo creo que tenemos cualidades muy parecidas, somos muy rápidas en la cocina. No tenemos ego, ella me puede dirigir y yo la dirijo a ella... No quiere ir a eliminación y yo mucho menos, entonces, trabajamos de una forma muy bonita", comunicó Caterine Ibargüen en MasterChef Celebrity.