Juan Pablo dice que Cony y Dominica sufren por temas personales en MasterChef.

Se presentó el capítulo 99 de MasterChef Celebrity Colombia y como suele pasar sucedieron varias situaciones dentro de la gran cocina del Canal RCN.

En primera medida, Nina Caicedo, por ser la que más puntos tiene acumulados, tuvo el beneficio de armar los equipos a su antojo. En efecto, uno de los grupos quedó conformado por Dominica Duque, Cony Camelo y Vicky Berrío, siendo esto un disgusto para la periodista y la actriz.

Desde un principio, Camelo demostró estar desanimada por quedar con Duque, ya que manifestó que es muy lenta en la cocina y eso no sirve. No obstante, lo cierto es que les tocó trabajar en conjunto.

Ya en el momento de ponerse a hacer el menú de tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre), el cual es un reto por etapas de cada 20 minutos, Dominica se sinceró.

"Aquí vinimos a cocinar. No importa si somos amigos, si no somos amigos, si a ti te parece que yo merezco estar acá o no te parece que no merezco estar acá, nos tocó juntos, trabajemos en equipo y saquemos esto adelante", comunicó la periodista.