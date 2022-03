En medio de abrazos, Jair le dice a adiós a la cocina de MasterChef

Aco, Ramiro Meneses, Carolina Gómez, Jair Romero, Carlos Báez y Tostao fueron los participantes que se enfrentaron en nuevo reto de eliminación donde debían crear un plato con crema de leche, como la protagonista de la noche.

El tiempo empezó a correr y todos hicieron alarde de su creatividad para impactar al jurado y convencerlos para seguir en la competencia de MasterChef Celebrity. A la hora de probar cada uno de los platos, hubo quienes sobresalieron y quienes presentaron una mayor cantidad de errores. Lo único cierto es que por sabor no fue.

Nicolás de Zubiria fue el encargado de anunciar el nombre del participante que no continuaba en la competencia. “Quien abandona la cocina de MasterChef el día de hoy es … (música de suspenso) Jair”, dijo el Chef.

Tostao y Aco, quienes estaban más cerca a Jair, lo abrazaron efusivamente. Luego Carolina y Ramiro. Tatán Mejía que se encontraba en el balcón no dudó en bajar para despedirse del “parcero” y desearle buena suerte. Con este enternecedor gesto, Jair soltó un par de lágrimas.

Carolina Gómez manifestó que sabía que en esta oportunidad el eliminado de la competencia estaba entre Jair y ella porque ambos tuvieron “errores técnicos”. “O sea yo me salvé raspado… si a Jair no se le corta la crema, yo me hubiese ido”, dijo Carolina luego de conocer el resultado del reto de eliminación.

Al final, todos lo abrazaron y manifestaron las grandes cualidades que tiene Jair como persona y cocinero. Con esta salida, se demuestra que la competencia en la cocina de MasterChef cada día es más difícil y exigente.

