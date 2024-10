Jacko al borde del colapso en MasterChef: “me están sacando la piedra”

Las celebridades que se encuentran dentro del Top 10 de MasterChef Celebrity tuvieron que enfrentarse a un nuevo reto de equipos durante este lunes 21 de octubre para definir quiénes debía portar el delantal negro e ir a reto de eliminación.

En esta ocasión todo tuvieron que realizar 90 canapés de tres sabores diferentes para 30 comensales, de manera escalonada. Sin embargo, lo que parecía una ventaja para algunos, terminó siendo todo lo contrario.

El equipo azul quedó de segundas para iniciar el reto de MasterChef

Luego de que Claudia Bahamón definiera el orden de los equipos de manera aleatoria, quedando de la siguiente manera: rojo, azul y morado, el equipo azul conformado por Jacko, Carolina Cuervo, Paola Rey y Cony Camelo tomaron su lugar como una ventaja. Sin embargo, esto no fue así.

Y es que resulta que, al ser los segundos en iniciar el reto, tendrían menos posibilidades de escoger los ingredientes que tenían en mente para sus canapés, pues el equipo rojo se llevó gran parte de estos para sus preparaciones.

Esta situación generó una serie de conflictos en Jacko, quien se mostró un tanto afectado al ver que no encontraba solución para su preparación pensada.

Jacko entra en crisis durante reto de equipo en MasterChef Celebrity

Y es que resulta que al llegar su turno de pasar a la despensa para iniciar con sus preparaciones y de varios minutos de planeación, Jacko se percata de que no hay harina para llevar a cabo su platillo. “No me trajeron el trigo, señores. Estoy varado, porque si no hay trigo, nos toca cambiar el Quipe”, puntualizó.

Y aunque sus compañeras intentan darle algunas soluciones, el actor lo toma de mala manera y entra en crisis, ya que a su juicio ninguna sirve. “Me dicen: improvise, pues la forma mía de improvisar sería coger una máquina del tiempo y meter un pan a ver si se me vuelve trigo. Me están es sacando la piedra las sugerencias que me están dando”.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.