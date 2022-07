Isabella Santiago fue tendencia por crudo comentario en final de MasterChef

La participante de MasterChef Celebrity Isabella Santiago de nuevo se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su particular forma de ser, ahora en la final.

No es un secreto para nadie que la concursante fue de amores y odios en medio de la competencia, ya que sus deseos de ganar y su forma de referirse a algunos de sus compañeros en algunos momentos hicieron que algunos televidentes se sintieron incómodos.

Pese a esto siempre fue la favorita de muchos inclusive una concursante fuerte en esta temporada ya que tuvo platos destacados, la participante no pudo llegar a la final y su eliminación sin duda fue una de las más recordadas ya que su forma de asumir la salida del concurso fue tema de conversación.

Y es que nadie olvida que entre lágrimas la talentosa Isabella tuvo que despedirse de la cocina, diciéndole así adiós a uno de sus sueños más grandes.

Sin embargo, la concursante tuvo una oportunidad más de volver a este mágico set, en esta ocasión como exparticipante para acompañar a los finalistas de esta temporada.

Por supuesto en lo que va de la gran final, los comentarios respecto a la actitud de la participante no se hicieron esperar y es que Isabella haciendo honor a ese papel, que parecía antagónico en la competencia, lanzó algunos comentarios poco amigables hacia algunos de sus compañeros que se disputan la final.

Isabella expresó al principio del capítulo que estaba superando este proceso luego que Claudia Bahamón le preguntaba cómo estaba. Luego en medio de las entrevistas a cada concursante, la venezolana lanzó algunos comentarios que muchos en redes tomaron como ‘odiosos’ hacía los finalistas.

No he superado este proceso... Me ‘cortaron las alas’ antes de tiempo... No quiero ni siquiera opinar... como que un par no van a estar a la altura.