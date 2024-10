Dominica y Caterine protagonizan diferencia en MasterChef: "Eso está prohibido"

En el capítulo más reciente de MasterChef Celebrity Colombia, se presentaron diversos momentos que los televidentes no pasaron desapercibidamente. Por ejemplo, volvió la actriz Cony Camelo al formato culinario del Canal RCN y, además, Caterine Ibargüen y Dominica Duque protagonizaron una diferencia que desesperó a la exatleta olímpica.

Resulta que desde un principio, las cosas para Ibargüen no iban por buen camino. Esto es porque no quedó en el equipo de Martina La Peligrosa y, por ello, tuvo que hacerse con Dominica y Nina Caicedo.

Luego de esto, la exdeportista de talla mundial fue elegida como capitana, sin esperar que en este reto por equipos no iba a cocinar, sino que debía dar instrucciones a sus compañeras a través de un micrófono. En efecto, eso no le agradó tanto.

Caterine Ibargüen y Dominica Duque tienen disputa por unos camarones en MasterChef Celebrity

Pues bien, Caterine Ibargüen fue muy sincera y, como lo ha dicho en otros momentos, relató que la cocina de Dominica no le genera confianza, de modo que esas palabras quedaron demostradas en el capítulo 92 de MasterChef.

La propuesta para la entrada de Ibargüen era un ceviche, razón por la que se desató la diferencia entre ella y la periodista debido al uso de unos camarones; Dominica ya había preparado unos camarones crudos y la instrucción de Caterine era que estos debían ser precocidos.

"Veo que (Dominica) tiene unos camarones o unos langostinos crudos, cuando ya yo le dije que por favor cogiera unos camarones precocidos", manifestó Caterine.

Dominica Duque le respondió a Caterine Ibargüen en MasterChef Celebrity Colombia

Entonces, al darse la aclaración, Dominica no se quedó callada y le respondió a la capitana del equipo morado que tomó los camarones crudos porque al chef Nicolás de Zubiría no le gustan los precocidos. Ante esto, Ibargüen no estuvo de acuerdo y fue notorio su desespero.

"Ni siquiera he pensado en los precocidos porque en mi cabeza aquí (MasterChef) eso está prohibido", dijo Dominica Duque.

Enseguida, la exaltleta detalló que al chef de Zubiría no le gustan los camarones precocidos, pero cuando se van a procesar, así que la periodista hizo caso. No obstante, fue notoria la inconformidad de Caterine.

"Ya van casi 20 minutos y tiene que empezar de cero cuando ya había gastado la cebolla en un ceviche que no iba por ahí... Dios mío", señaló Ibargüen.

SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.