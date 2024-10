'Desparchan' a Caterine Ibargüen para hacer equipo en MasterChef, así reaccionó

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia iniciaron el capítulo 92 recibiendo una novedad que los puso a elegirse entre sí; se les informó que compiten en reto por equipos, sumando los minutos que acumularon en retos pasados.

En efecto, la actriz Cony Camelo regresó a la competencia con cero puntos y por eso fue la última en ser elegida para armar un equipo. A los participantes se les indicó que debían formar tres grupos, uno de cuatro celebridades y los otros de tres celebridades.

Entonces, tan pronto la presentadora Claudia Bahamón dio la instrucción para juntarse, la exatleta olímpica Caterine Ibargüen se fue para donde una de sus compañeras con la que quería trabajar, pero resultó siendo 'desparchada'.

El disparate que se armó para conformar equipos en MasterChef Celebrity Colombia

Al ser Martina La Peligrosa la participante con más minutos a su favor, la mayoría se acercaron a ella. En efecto, una de las que deseaba cocinar con la cantante era Caterine Ibargüen.

No obstante, sucedió que la comediante Vicky Berrío ya había hablado anteriormente con Martina para hacer grupo, junto a esto Juan Pablo Llano también y se mantenía la esperanza de que Ibargüen se uniera con ellos y ser el equipo de cuatro celebridades. Sin embargo, pese a las intensiones, eso no pasó.

Pues resulta que Cony Camelo fue más audaz y al ver que ya estaba conformado el grupo de Paola Rey, Jacko y Carolina Cuervo les preguntó si se podía unir a ellos, de modo que ese fue el equipo de cuatro participantes.

A Caterine Ibargüen le tocó hacerse en otro equipo de MasterChef, así quedaron los grupos

Ante esto, el grupo de Martina La Peligrosa solo podía quedar de tres celebridades y fue cuando 'desparcharon' a Caterine.

Habían puesto a elegir a la cantante, pero ella no tomó decisiones; al contrario, la exdeportista entendió las cosas y no tuvo de otra que adherirse al equipo conformado por Nina Caicedo y Dominica Duque, la reacción de Ibargüen fue de no estar convencida.

Tras toda la situación, se hizo la sumatoria de los minutos de los equipos y quedaron así:

Equipo morado (Caterine, Dominica y Nina) tienen 54 minutos.

Equipo rojo (Vicky, Juan Pablo y Martina) tienen 74 minutos.

Equipo azul (Paola, Jacko, Carolina y Cony) tienen 57 minutos.

