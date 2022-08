¿Hay escena postcréditos en el primer capítulo de She Hulk?

Sabemos que Marvel le está apuntando a hacer varios productos audiovisuales para aumentar su universo cinematográfico y darles a sus fans las mejores producciones para entender aún más a sus personajes, sus vidas y sus relaciones con los demás superhéroes.

Con el estreno de She Hulk, Marvel demuestra su intención de darle un papel importante a esta nueva integrante de Los Vengadores.

Ahora bien, como es usual ver en las producciones de este universo cinematográfico las escenas postcréditos que dan un abrebocas de lo que pueda venir en sus próximos proyectos, muchos se preguntan si el primer capítulo de esta nueva serie también los tendrá.

Sí la hay. Y si lo que quieres es hacerte spoiler, acá te contamos que tiene que ver con el Capitán América y un chiste que se da al inicio del capítulo acerca de la primera vez que tuvo relaciones sexuales.

Y es que Bruce Banners le cuenta a Jennifer Walters que Steve, en realidad, perdió su virginidad en el año 1943 en un tour de la USO.

De acuerdo con su propia sinopsis, la serie se genera alrededor de la vida de una abogada de 30 años llamada Jennifer Walters, interpretada por Tatiana Maslany, y que tiene como prioridad en su vida su trabajo y su profesión. Sin embargo, “está relacionada con Bruce Banner (Mark Ruffalo), también conocido como el Increíble Hulk. Ahora, debe hacer malabarismos con su carrera como experta en casos legales sobrehumanos y con su propia versión súper poderosa de dos metros de altura”

La tendencia #SheHulk ya se posicionó en las redes sociales y los comentarios más destacados de los internautas son:

“Bruce recordando a Tony en She-Hulk me hizo darme cuenta de que todavía no supero lo que pasó en Endgame. #SheHulk”.

“El primer episodio de #SheHulk me pareció increíble, que bien que la pase, todo me gustó. Me arrodillo ante Tatiana Maslany. La mejor escena post-créditos de todo el MCU”.