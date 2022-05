Marcela Benjumea será La Generala en Hasta que la Plata nos Separe

La reconocida actriz goza de una gran trayectoria en la televisión colombiana donde ha interpretado múltiples e importantes papeles en grandes producciones como "Amor sincero"; "Sala de urgencias"; "La nieta elegida"; donde ha logrado grandes puestas en escena que la han hecho ganarse el título y reconocimiento como una de las mejores actrices en Colombia.

Ahora la actriz bogotana se enfrenta al reto de personificar a una peculiar y rebelde vendedora Martha Patricia Roncancio en la esperada producción de Canal RCN y Telemundo Hasta que la Plata nos Separe, la cual será lanzada para Colombia el próximo martes 10 de mayo a las 9:30 p.m. por Nuestra Tele.

No te pierdas: Hasta que la Plata nos Separe: Quiénes harán parte del grupo de vendedores

Una militante de la justicia laboral

Martha Patricia Roncancio más conocida por sus compañeros de venta como La Generala, es una mujer de 35 años, caracterizada por ser feminazi, socialista y sindicalista, ella siempre estará en su día a día atenta a cualquier maltrato del empleador hacia sus compañeros para organizar una demanda, una agremiación o en especial una huelga. Esta mujer es respetada por su jefe, la Gerente de Ventas Alejandra Maldonado, interpretada por Carmen Villalobos, pues la exitosa ejecutiva prefiere llevarla por la buena para evitar cualquier acto de rebeldía o escándalo que dañe la imagen de Ramenautos antes sus clientes.

Una vendedora que no quiere que sus clientes gasten mucho dinero

La Generala tiene una particularidad, normalmente los vendedores prefieren que los clientes gasten de más en el más caro y completo automóvil, para que asimismo su comisión sea relativa con la venta, pero para Martha esto no es así, como vendedora, su intención siempre será persuadir al comprador para que no gaste su dinero sino es estrictamente necesario, ya que para ella existen opciones más económicas y ecológicas, como caminar.

Esta característica molestará bastante a Alejandra Maldonado, pues Ramenautos cada mes tendrá unas metas comercial más altas por cumplir, por lo que tendrá que exigirle y tratar de convencer a La Generala que no convenza a los posibles clientes de no gastar su dinero, porque o si no ella no cumplirá su meta mensual algo que podría poner en riesgo su continuidad en el concesionario, algo que al parecer no le preocupa a ella por estar sindicalizada.

Aunque muchos la critiquen por trabajar en un medio tan materialista y machista, ella siempre es firme en su propósito de desmantelar el sistema desde adentro.

Sigue leyendo: Un accidente con el destino será el detonante en Hasta que la Plata nos Separe

Síguenos en Google News