Carolina Cuervo hizo publicación que muestra cómo se ha sentido en MasterChef.

Una de las mujeres de MasterChef Celebrity Colombia que está demostrando su preparación culinaria es la actriz Carolina Cuervo. Desde hace un buen tiempo, la artista bogotana se ha venido reinventando en el programa de cocina del Canal RCN, razón por la que ahora se postula como uno de los 'pesos pesados' de esta temporada 2024.

Carolina Cuervo ingresó al selecto grupo del top 10 de MasterChef, luego de ello empezó a mostrar más técnicas para sorprender a los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina. En efecto, en los capítulos más recientes de la competencia culinaria, la actriz estuvo muy feliz y a la vez descompensada.

Las fotos con las que Carolina Cuervo reveló su estado de ánimo en MasterChef Celebrity

Es por ello que la participante de MasterChef compartió unas fotos en su perfil de Instagram con las que detalló que los gestos de su cara que quedaron plasmados en las instantáneas son la muestra de lo que ha venido pasando los últimos días con ella.

Así las cosas, fueron tres fotos las que publicó Carolina Cuervo, en la primera se ve sumamente feliz y sonriendo, la segunda también denota emoción y en la última se ve más seria.

Pues bien, la felicidad de la actriz fue producto de haber recibido 'cachete' de Jorge Rausch, el segundo para ella en el top 10 de MasterChef. Luego de esto, vino teniendo un significativo desempeño y concursando con sus compañeros para acumular minutos.

Carolina Cuervo estuvo ofuscada en MasterChef Celebrity Colombia

No obstante, no todo siempre es color de rosa y eso es lo que representa la tercera foto, pues en el capítulo 92 de MasterChef Celebrity Colombia la artista bogotana no estaba tan contenta como siempre.

Resulta que Carolina hizo equipo con Jacko, Paola Rey y Cony Camelo, pero estuvo apagada porque se encontraba un poco enferma. De hecho, se habló de que la actriz estafa ofuscada porque no tenía sabor para poder probar lo que estaba cocinando.

Pese a lo ocurrido, la actriz logró salir librada con lo que le había correspondido preparar en el reto por equipos. Por su parte, los seguidores ya le dicen que la quieren ver como ganadora de MasterChef.

