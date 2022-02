Factor X: mira en vivo y online los capítulos del 26 de febrero

Vuelven las audiciones a la edición 2022 de Factor X y en Medellín están particularmente extrañas. Conéctate a nuestra señal en vivo haciendo clic en la imagen y no te pierdas ningún detalle.

"Tremendo flow", destacará la actriz y cantante Carolina Gaitán sobre una de las presentaciones este sábado.

Por su parte, el productor bogotano Jose Gaviria le dirá a uno de los participantes que "si uno lo ve a usted solo 10 segundos uno dice 'qué man tan falso'".

"Yo un cantante no soy", reconocerá uno de los aspirantes a la competencia.

Visiblemente conmovida, Carolina Gaitán le admitirá a un concursante que "tú tocas almas".

"Audicioné para un programa parecido a este, pero eran jurados demasiado buenos y yo dije 'no no no, ya no paso'", confesará una participante para sorpresa de Jose Gaviria.

Otro concursante, al ver a los integrantes del jurado comentará que "se ven como en televisión, pero con más resolución".

¿Quién será el participante con más flow de este sábado? ¿Le dirán que sí al concursante a quien Jose Gaviria calificó de "falso"? ¿Será suficiente "tocar almas" para pasar a la siguiente fase de la competencia? Conéctate a nuestra señal en vivo y descubre todas las respuestas.

