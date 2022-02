Factor X: Los jurados le cantaron ‘feliz cumpleaños’ a un participante

Los cantantes DIM de Piso 21, Rosana y Carolina Gaitán le cantaron 'cumpleaños feliz' a un participante que asistió a las audiciones de Factor X el mismo día en que conmemoraba su fecha de nacimiento.

"Feliz cumpleaños, mi brother. Parce, ¿qué más que estando aquí en el Factor X?", destacó Lorduy de Piso 21.

Cristian David Gómez deseó que "ese regalo" de cumpleaños "sea un sí" de los integrantes del jurado luego de su audición.

"Me dedico a la música, afortunadamente. Desde los 9 años canto, pero profesionalmente desde los 17. Hoy estoy cumpliendo 21 y trabajo en los hoteles, restaurantes (...) Donde se pueda conectar un bafle, ahí estamos", relató el concursante al ser cuestionado por Rosana.

Además del bonito detalle que tuvieron los jurados con Cristian David Gómez, otro momento que llamó la atención fue una particular y divertida frase que dijo Carolina Gaitán y que Rosana nunca había escuchado.

"Yo me conecté contigo, me quedé viéndote toda la audición, no pensé en otras cosas. A veces uno está aquí y de la nada, sin quererlo porque estamos presentes, pero de repente uno empieza a pensar en los huevos del gallo literal y contigo no me pasó", comentó La Gaita.

Entre risas, la cantante española reconoció que "no había escuchado nunca eso", en referencia a la expresión "los huevos del gallo".

