Entre lágrimas Vicky Berrio pide ayuda de sus fans: “Tengo una relación tóxica”

La comediante Vicky Berrio se ha ganado un lugar especial en el corazón de los televidentes de MasterChef Celebrity Colombia. Su autenticidad, carisma y sentido del humor, especialmente en momentos de tensión en la cocina, la han convertido en una de las favoritas del reality de Canal RCN.

Sin embargo, su popularidad no solo se debe a su desempeño culinario, sino también a su vida personal, que ha despertado gran interés entre sus seguidores.

Una de las preguntas más frecuentes en las redes sociales es sobre su relación con Edison Boniek, un destacado diseñador gráfico. Aunque ambos han mostrado una relación aparentemente sólida, Vicky decidió jugar con la curiosidad de sus fanáticos a través de una broma en sus redes sociales.

Vicky Berrio revela cuál es su relación más tóxica, ¿con su pareja?

En un giro inesperado, la humorista fingió estar lidiando con problemas en su relación, lo que dejó a muchos de sus seguidores preocupados.

En su última publicación, Vicky compartió un mensaje que desató risas y suspiros: “Me quiero desahogar hoy porque ya no aguanto más. Yo sé que aparentemente tengo una relación buena, pero no es así. Ni quiero hablar por si alguien me puede ayudar”.

Añadió durante su relato: “Tengo una relación tóxica que me hace mucho daño. He intentado dejarla varias veces. Es más, hace poco la dejé, pero volví… Volví a caer. Aquí estoy, incluso mi mamá me dice que esa relación me hace daño, y yo lo sé. Pero no sé qué hacer”.

Luego, mostró en el clip que su relación tóxica es con un tubo en el que baila y practica pasos, razón por la que se cae constantemente y en ocasiones se hace daño.

Este es el video de Vicky Berrio que está desatando risas entre sus seguidores:

Este ingenioso comentario no solo sacó sonrisas, sino que también generó un espacio para hablar sobre las relaciones, mostrando la habilidad de Vicky para mezclar el humor con la realidad.

Con su estilo único, la comediante continúa capturando la atención del público, convirtiéndose en un ícono del entretenimiento en la televisión colombiana. Sin duda, su carisma y su capacidad para conectar con el público son claves para su éxito en MasterChef Celebrity.

No te pierdas ningún detalle del reality culinario más famosos del país de lunes a viernes en la pantalla del Canal RCN.

