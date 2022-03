Enfermeras hoy: Lucas seguirá en la búsqueda de sus papás

A la espera de que lleguen los invitados al evento, Kathy (Marianne Shaller) aprovechó para comentarle su situación con Félix (Luciano D’Alessandro) a Alejandro González, este le recordó lo valiosa que es y le recomendó pasar la página.

Guerra le contó todo lo que pasó sobre el proyecto del Vaupés a la doctora Helena (Tata Ariza) y ella quedó sorprendida por todo el daño que causó.

Álex (Majida Issa) le confiesa a Félix que Kathy le dio malas referencias de él, pero este se defiende y abrió su corazón para contarle todo lo que siente y por todo lo que ha pasado, en ese instante llegó el doctor Juan Pablo (Javier Jattin) y no le gustó para nada lo que vio, pues se desilusionó de Álex.

Te puede interesar: Enfermeras | Capítulo 272 | Félix le abre su corazón a Álex

Por eso en el capítulo de hoy en Enfermeras, a Guerra le recordarán que los funcionarios de la fiscalía lo siguen buscando para que dé su versión de los hechos.

Además, Ya que Lucas colaboró para que la situación con su mamá sea la mejor, esperará que Félix le cumpla lo que le prometió, así que espera que él le ayude en la búsqueda de sus padres biológicos.

Por otro lado, Álvaro (Julián Trujillo) no estará muy cómodo con las declaraciones de Guerra y sentirá que su situación no mejorará, pues el desespero y la impotencia se apoderará de él al no saber que más hacer sabiendo que todo lo ha hecho por el bien de los demás.

Finalmente, Johanna debido a que ha estado muy cerca de Lucas, le hará saber a Álex que su hijo sigue muy insistente en la idea buscar a sus papás biológicos y ella se desilusionará con esa noticia.

No te pierdas ningún episodio de Enfermeras de lunes a viernes después de Te la dedico, solo por el Canal RCN, nada nos detiene.

No te pierdas: MasterChef Celebrity hoy: un apasionante reto de eliminación