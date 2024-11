Nicolás de Zubiría sin rodeos en MasterChef Celebrity: "no me gusta ese juego"

Tras hacer abundante comida en el reto de campo efectuado en la base militar de Tolemaida, cada equipo de MasterChef Celebrity Colombia se alistó para empezar a servir los platos a 100 militares, quienes iban pasando por las estaciones de cocina para que les otorgaran los alimentos al estilo buffet.

La segunda etapa del reto de campo es determinante, ya que con ella se define las personas que se salvan de ir a eliminación y, por ende, pasan al top 8 de MasterChef. Entonces, las celebridades no pararon ni un minuto, pese a las temperaturas que llegaron hasta los 38 grados centígrados.

Mientras iba pasando cada militar, los grupos tenían su propia estrategia, en especial el equipo de color azul y morado; Dominica Duque del equipo azul utilizó la táctica de su belleza, mientras que Caterine Ibargüen del equipo morado aprovechó su carisma y que es medallista de talla mundial.

En efecto, Ibargüen hasta explicó su plato, destacando que se inspiró junto a su equipo en hacer una comida como si fuese de casa, en otras palabras, intentó darle la bienvenida a todos. En vista de ello, el chef de Nicolás de Zubiría apuntó que su modo de competencia es diferente; no dudó en ser directo y hablar sin rodeos.

El chef cartagenero Nicolás de Zubiría hizo equipo con Dominica Duque y Paola Rey, así que fue cuando notó las otras tácticas de los demás, principalmente de Ibargüen, la presentadora Claudia Bahamón y el actor Juan Pablo Llano, que lanzó su comentario sobre la competencia culinaria.

"Yo, en lo personal, no soy de ese juego. A mí me gusta que el plato de comida sea el que hable y no me gusta estar utilizado otros estímulos más allá de la comida para ganarse los puntos", sentenció Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity.