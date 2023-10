Rigo nació con el talento para la bicicleta y así lo demostró

Todo está listo en Urrao para que el ciclismo sea protagonista de sus calles. Más de un empresario ha decidido ponerle el frente a este gran proyecto y aunque no es mucho el dinero, las bicicletas ya llegaron al pueblo.

Así que Urrao está listo para preparar a sus adolescentes y que sean ellos los encargados de poner al pueblo en lo más alto. Pero el talento que hay de entrada no es el mejor o por lo menos no son tan buenos como Rigo.

Y es que en un momento especial, donde Rigo simplemente va por las calles de Urrao, de regreso a su casa, demostró su talento nato para el ciclismo. Los entrenadores, liderados por don David, quedaron con la boca abierta al ver que Rigo iba en su bicicleta tranquilo, sin complicaciones.

El don de Rigo con la bicicleta es nato

En la escena de este gran capitulo se puede ver que Rigo no tiene prisas, pero sin necesidad de tenerlo se lleva a todos los jóvenes del equipo por delante sin darle la oportunidad si quiera de ganarle.

El tiempo que hizo en ese momento sorprendió a todos, pero Rigo no estaba compietiendo, estaba solo yendo en su bicicleta. Así que dejó claro que en sus venas corre venas de ganador y sobre todo de ciclista, aunque él no lo sabe aún.

El destino de Rigo podría estar en el ciclismo

Aunque él no sabe lo que se viene para su vida, justo en ese momento de su vida no está del todo bien, su enfoque no podría estar en el deporte, tiene a sus papás en una situación complicada, pero al mismo tiempo su corazón no está del todo bien.

Y es que Michelle le ha confesado que tiene novio y esto sin duda le rompió el corazón porque él pensó que estaba cerca de conquistarla y no pasó, por eso el ciclismo no se sabe si está en sus objetivos.

