Ornella Sierra se ríe de su apodo en La casa de los famosos Colombia: “Sí, soy yo”

La casa de los famosos Colombia regresará a la pantalla del Canal RCN y hasta el momento los seguidores del reality se han llevado varias sorpresas. La primera de ellas es que Carla Giraldo es la presentadora oficial del programa, dando un toque picante a la casa más famosa del país.

Otra de las noticias que no ha pasado desapercibida por los seguidores del programa, es que en esta segunda temporada regresará la creadora de contenido Ornella Sierra, pero esta vez no a competir sino para tomar el papel de host del programa.

Ornella Sierra conquistó el corazón de los televidentes del Canal RCN con su autenticidad, en cada episodio mostraba algo nuevo de sí misma lo cual la hizo cercana al público.

¿Ornella Sierra es la más llorona de La casa de los famosos Colombia?

Luego de que saliera a la luz que Ornella si regresara a La casa, pero como host, la influencer celebró en sus redes sociales la noticia y es que este es un nuevo reto a su carrera.

En videos y fotografías compartidas en sus historias ha mostrado lo contenta que está por esta nueva experiencia, además, en la última historia que subió en la tarde del martes 29 de octubre, reveló entre risas y con escoba en mano qué tiene ella que la diferencia de los participantes que ingresarán en la nueva edición del programa.

“Estoy practicando mis técnicas con la escoba, y no, no es para barrer, es para cuando quiera ingresar otra niña que quiera ser la más llorona de la casa, para decirle aquí no es mi ciela, porque la más llorona soy yo”.

Recordando que, Ornella, durante su estancia en la primera temporada del reality show lloró bastante e incluso varias personas en redes sociales la molestaban porque parecía que no sabía como manejar la situación.

Pero Ornella demostró con el video que se siente tranquila con como se mostró ante el público. Esta es la historia compartida por la creadora de contenido:

Ornella Sierra rompió récord sin llorar en La casa de los famosos Colombia

Uno de los capítulos más recordados por el público de Colombia, Panamá y Latinoamérica fue protagonizado por Ornella, en este celebró que duró tres días en La casa de los famosos Colombia sin llorar. “No lloro desde el martes”.

Este diálogo incluso se convirtió en tendencia en redes sociales, lo cual ratifica la teoría de Ornella de ser la concursante que más lloró durante toda la temporada.

