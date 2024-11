Dominica Duque dice que se va a salvar en MasterChef: "me veo en ese top 8"

Diversas novedades se dieron en el capítulo 108 de MasterChef Celebrity Colombia, en el cual se terminó el reto de campo en la base militar de Tolemaida. Las celebridades aguantaron hasta más no poder las altas temperaturas de este lugar, sirvieron 100 platos y la decisión final estuvo a cargo de los comensales.

A través de votos con bolas de ping-pong, los comensales decidieron que el equipo ganador fuese el de color morado, conformado por la exdeportista de talla mundial Caterine Ibargüen, la comediante Vicky Berrío y la presentadora Claudia Bahamón.

Lo anterior dio como resultado que Ibargüen y Berrío se salvaran e ingresaran directo al anhelado top 8 de MasterChef Celebrity Colombia. El equipo morado tuvo 31 votos, pero vale la pena mencionar que el grupo de color azul, conformado por Paola Rey, Dominica Duque y el chef Nicolás de Zubiría, también destacó con 29 votos.

Aparte del sabor de las recetas para los militares, Dominica Duque y Caterine Ibargüen se enfocaron en convencerlos. En ese sentido, la exatleta y la periodista tenían su estrategia ya planteada; mientras la primera explicaba el plato, la segunda brillaba con su belleza.

No obstante, solo hubo un equipo ganador y pese a que Dominica utilizó su táctica y casi le funciona, lo cierto es que debe seguir cocinando para no salir de MasterChef.

En efecto, la también locutora ha sido de las que más ha sorprendido en los retos de salvación y eliminación, pues aunque no han apostado por ella, sigue en la competencia y hay quienes han dicho que los ha dejado con "la boca cerrada".

Pues bien, una vez más Dominica Duque demostró que quiere continuar en MasterChef Celebrity Colombia, así que como manifestó el top 10, ahora visualizó el top 8 de la gran cocina del Canal RCN.

"Yo me veo en ese top 8, por supuesto... Que se tengan porque me salvo o me salvo de eliminación, como siempre", sentenció Dominica.