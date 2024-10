Dominica llora al pasar al atril de MasterChef: “se dejó ganar de la tristeza”

En el capítulo 94 de MasterChef Celebrity que se llevó a cabo este martes 22 de octubre las celebridades del Top 10 en riesgo de eliminación se enfrentaron a un reto de salvación en donde tuvieron que preparar deliciosos postres que representaran una emoción y tuvieran un color asignado de manera aleatoria.

Para mala suerte de Dominica, le fue asignado el color azul y como emoción la tristeza. Sin embargo, pese a hacer todo lo posible por sacar adelante su postre una instrucción mal entendida y una serie de errores a lo largo del reto la llevaron a un sentimiento de frustración que terminó en llanto.

¿Cuál fue la explicación que dio Dominica para defender su plato en MasterChef?

Según comentó Dominica Duque para defender su creación llamada ‘Desbordando emociones’, era que “en este caso, chef, yo quise hacer un postre muy abstracto desbordando tristeza, porque esa fue la emoción que a mí me tocó. Consideré en algún momento hacer un postre muy pulido. Sin embargo, creo que no era acorde a la emoción”.

De hecho, aseguró que “yo creo que casi que lo ves y puedes sentir todas las emociones por las que yo pasé durante la cocinada, como en la vida”. Sin embargo, Claudia Bahamón decidió interrumpir a la periodista al ver que su explicación realmente no estaba convenciendo a nadie.

Dominica aseguró sentirse orgullosa de su postre en MasterChef

“Dominica, ¿te sientes tranquila con tu desempeño?”, preguntó Rausch tras escuchar la explicación de la joven, quien con sinceridad le respondió que había hecho todo lo que estaba a su alcance para entregar un plato a la altura. “Me salieron mil cosas mal, lo único que pude hacer es como no parar y entregar algo hasta el final. Entonces sí me siento satisfecha, porque hice lo que pude”, puntualizó.

De hecho, su compañera Caterine Ibargüen no pudo evitar asegurar que “creo que se dejó ganar de la tristeza”, al ver que su plato efectivamente representaba muy bien este sentimiento, pero de manera negativa.

Dominica rompió en llanto tras escuchar las críticas de los chefs

“El peor error es que acabaste tarde, no con la crema, sino con el bizcocho y estaba caliente y se derritió todo”, expresó Rausch.

Mientras que Nicolás de Zubiría fue más allá al compararlo con un producto para afeitarse el rostro. “Yo no sé si comérmelo o echármelo en la cara para afeitarme. Triste este plato, se siente la absoluta tristeza. No dejes que este plato se te vaya a la cabeza”, aseguró.

Sin embargo, pese a que intentó defender su plato con una explicación que no convenció, al escuchar los comentarios tanto de Jorge Rausch como de Nicolás de Zubiría, Dominica Duque no pudo evitar romper en llanto.

La confusión que llevó a Dominica al borde del colapso en MasterChef

Dominica habría tenido una confusión frente a las instrucciones de los chefs ya que ella había entendido que no debían usar colorantes artificiales para darle la tonalidad a los alimentos con el color que les habían asignado.

